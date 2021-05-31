شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التموين يكشف أسباب زيادة سعر عبوة الزيت 4 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار الزيت على بطاقات التموين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سعر الزيت له خصوصية، حيث شهد سعر طن زيت الصويا العالمي ارتفاعا بنسبة 40%، فضلا عن ارتفاع الزيت العباد بنسبة 55%»، مشيرا إلى مصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت.

وتابع: «سيتم طرح عبوة 800 ملم بـ 17 جنيها، وتحريك سعر العبوة اللتر لتصل إلى 21 جنيها»، لافتا إلى أن عدم تحريك السعر، كان سيسفر عن إحجام شركات القطاع الخاص عن استيراد المادة الخام.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5 شهور، لافتا أن بطاقة التموين التي تشمل 4 أفراد، تستحق 4 عبوات زيت بمعدل عبوة لكل فرد.

وأوضح أن احتياطي اللحوم الحية تكفي لمدة 23 شهرا، بينما يصل المخزون الاستراتيجي للقمح إلى 6 شهور، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه، لتوفير احتياطي السلع الاستراتيجية.