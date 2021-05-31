شكرا لقرائتكم خبر عن الأشد حرارة وتحذير من الأرصاد .. حالة الطقس ودرجات الحرارة من الاثنين إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 31 مايو إلى السبت 5 يونيو 2021، حيث ترتفع الحرارة بشكل مؤقت يوم الاثنين حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد, معتدل ليلا وتصل درجات الحرارة إلى 39 درجة على القاهرة و43 على جنوب الصعيد.



وقد وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة اليوم كما يلي:

١- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

٢-عدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

٣-يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

٤- الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه طوال اليوم.

واعتبارا من الثلاثاء يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد, شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيدمعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 31 مايو إلى السبت 5 يونيو 2021

- حالة الطقس الاثنين 31 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 42 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- حالة الطقس الأربعاء 2 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 25 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- حالة الطقس الخميس 3 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس الجمعة 4 يونيو 2021 :

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس السبت 5 يونيو 2021 :

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 31 مايو إلى السبت 5 يونيو 2021.