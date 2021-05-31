شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعين أول سيدة مديرًا لورش السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى خطوة هى الأولى فى نوعها فى السكة الحديد، وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تعيين المهندسة سوسن إبراهيم لتكون مديرًا لورش جبل الزيتون، المسؤولة عن عَمْرات جميع عربات البضائع فى السكة الحديد.

وأعربت «سوسن» عن سعادتها لتولى مدير ورش جبل الزيتون، التى تُعد واحدة من كبرى ورش السكة الحديد، وقالت، لـ«المصرى اليوم»: «أعد أن أبذل كل جهدى- ومعى زملائى فى الورش- فى أن ننفذ خطة الوزارة على أكمل وجه»، وأضافت أنها ليست بعيدة عن الورش، حيث كانت تشغل مدير عام الصيانة قبل تعيينها مديرة ورش جبل الزيتون. الجدير بالذكر أن ورش جبل الزيتون أُنشئت عام ١٩٨٧ بالتعاون مع شركة ميكانو إكسبورت الرومانية، وتبلغ مساحتها ١٨ فدانًا، وهى مسؤولة عن صيانة وتطوير ٨ آلاف عربة بضائع متنوعة، وتبلغ طاقتها ١٢٤ عربة شهريًا.