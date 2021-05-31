شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوى يستعرض مستجدات «تطوير المجازر» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة دمياط، فيما يخص الموقف التنفيذى للمجزر الآلى الجديد بالمحافظة، والذى يتم تنفيذه بمنطقة شطا بتكلفة 199 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الشركة المعنية بتنفيذ المشروع القومى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظات، والذى يتم تنفيذه عبر 3 مراحل بالتعاون مع وزارتى الزراعة والإسكان.

وقال الوزير إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، حيث من المخطط تطوير 600 مجزر حكومى خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منها تطوير 147 مجرزًا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، مشيرا إلى تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستعانة الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مجزرًا خلال المرحلة العاجلة بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه، وسيتم إنهاؤها خلال شهرين، مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها، ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يسهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.