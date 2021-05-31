شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر يونيو..

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

6-مرعات وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

7- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقيقة غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

8-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها .

9-مكافحة ذبابة الفاكهة بالمبيدات الحشرية المناسبة و عمل المصائد .