شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
6-مرعات وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.
7- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقيقة غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
8-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها .
9-مكافحة ذبابة الفاكهة بالمبيدات الحشرية المناسبة و عمل المصائد .