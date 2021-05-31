شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليار جنيه تكلفة تحسين الشبكات الكهربائية بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل تلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، حيث تعمل المبادرة على رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعه لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، والمستهدف هو أن يحصل المواطن الموجود فى أصغر قرية بأبعد نقطة بمحافظات الصعيد على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة.

وكان قد أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الكهرباء هى أساس لكل بيت كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس في مبادرة حياة كريمة وفي كل نواحى الحياة وهو ما يجعلها على رأس أولويات عمليات التنمية بقرى المبادرة .

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة :

- تصل التكلفة الإجمالية لصالح "الكهرباء" فى مراحل المبادرة لـ70 مليار جنيه

- يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا

- تم تطوير 51 مركزا بتكلفة 24 مليار فى المرحلة الأولى بحياة كريمة

- ضخ 185 ملبون بمرحلة سابقة للقرى الأكثر احتياجا فى 11 محافظة

- سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات

- زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية

- استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك

- يستهدف وضع 8 آلاف محول كهرباء و13 ألف كشك كهرباء