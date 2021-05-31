شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مفاوضات هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القبطان محمد السيد محمد، كبير المرشدين بقناة السويس، وعضو لجنة التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة البنمية إيفرجيفن، آخر تطورات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة، مشيرًا إلى أن هناك وسيطا بريطانيا للوصول لتسوية ترضى جميع الأطراف.

وذكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، مع الإعلامى عمرو أديب، أن المحاكم المصرية قضت بأحقية هيئة قناة السويس بالحجز على السفينة، وجارى الاستمرار فى المسار القضائى، وفى نفس الوقت جارى استمرار التفاوض مع الشركة المالكة.

وعن آخر العروض المقدمة من الشركة المالكة للسفينة، قال أن الشركة عرضت مبلغ 150 مليون دولار، بالإضافة لقاطرة هدية لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة طلبت مبلغ 550 مليون دولار.

وأشار كبير المرشدين بقناة السويس، إلى أن الشركة تتفاوض مع الهيئة لتخفيض المبلغ وسيجرى دفع 200 مليون دولار، مع دفع 350 مليون دولار فى المستقبل، بعد توقيع ضمان، ليتم الإفراج عن السفينة والشحنة.