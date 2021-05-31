شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان وراء أزمات تونس الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المنذر عميرى ناشط سياسى تونسى، حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أن جماعة الإخوان فى تونس تقف وراء كل الأزمات التى تشهدها البلاد سواء الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية.

وأشار "عميرى" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الوضع القائم فى تونس الآن يشبه لحد كبير الهدوء الذى يسبق العاصفة، موضحا أن هناك تجهيزات من القوى السياسية وعامة الشعب التونسى للانتفاضة في وجه الإخوان وإسقاط حكم راشد الغنوشى.

وأوضح أن هناك نقطة الاتفاق بين عامة الشعب التونسى على أن حركة النهضة في تونس هي سبب رئيسي في جميع مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، مضيفا: "قد فشلت حركة النهضة أن تكون حزب مدنى أو حزب وطنى، بل مُصرة على أن تكون كجميع التنظيمات المتطرفة، كما تُصر أن تكون ضلع رئيسى فى التنظيم الدولى للإخوان".

وقد أطلق أميرال تونسى مبادرة هى الأولى من نوعها، تدعو إلى تكاتف الشعب التونسي لإنقاذ تونس من "أخونة البلاد" ومواجهة حركة النهضة -إخوان تونس- فيما أكد خبراء تونسيون أن هذه المبادرة نالت إعجاب الشعب، بينما أطلقت حركة النهضة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتشويهها.

وفى بيان هو الأول من نوعه، نشر الأميرال كمال العكروت تدوينة على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان ''بيان إلى الرّأي العام'' أطلق خلاله مبادرة لإنقاذ تونس من حركة النهضة – إخوان تونس- دون أن يذكرها بالاسم، وقال "العكروت" وهو قائد سابق للقوات البحرية بتونس :"أَمَامَ عَدمِ وُجود أي مُؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة بالصّراعات الهامشيّة على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعبِ، وبعد مرُور عشريّة على الثورة التونسيّة التي أدخلت البلاد في وضع جديد كان الأمل منها تحقيق الديمقراطية والنمو للبلاد، فاٍنّه يصْبِح لِزامًا علينا الإصداح برأينا ووضعِ الأصبع على مكْمن الداء قبل فواتِ الأوانِ".