شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر يونيو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتامين الاجتماعى، صرف معاشات يونيو، اعتبارا من غد الثلاثاء لعدد يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات من تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.

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وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.