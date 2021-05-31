شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..التعاقد على 40 مليون جرعة من لقاحى سبوتنيك و جونسون آند جونسون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الحكومة: التعاقد على 40 مليون جرعة من لقاحى سبوتنيك و جونسون آند جونسون
الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا.. وتؤكد: فرصة للوقاية من الفيروس
"التعليم" تعلن إتاحة حصص المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية
وزير التعليم: مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 نهاية الأسبوع
"التعليم" تتيح النماذج الاسترشادية لامتحانات 3 ثانوى للعام الدراسى 2020-2021
تعرف على مواعيد العمل الصيفية بعد قرارات الحكومة الجديدة
بدء تطبيق قرار عودة العمل بالمواعيد الصيفية أول يونيو
رئيس بحوث الصحة الحيوانية: مصر أصبحت ذات مرجعية للمنظمة البيطرية العالمية
السكة الحديد تعلن حدوث عطل بخط "أسوان- القاهرة" بعد سقوط عجلة من أحد القطارات
فتوى اليوم.. حكم قضاء الصوم عن المتوفى
وزيرة الصحة تتابع العمل بالبرامج التدريبية المقدمة لأطباء الزمالة المصرية