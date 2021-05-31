شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح عبوة زيت 800 ملم بـ17 جنيها و احتياطى اللحوم يكفى 23 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أسباب ارتفاع أسعار الزيت، وقال:"سيجرى طرح عبوة 800 ملم بـ17 جنيها، وأن عدم تحريك السعر كان سيسفر عن إحجام شركات القطاع الخاص عن استيراد المادة الخام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد: "سعر الزيت له خصوصية، حيث شهد سعر طن زيت الصويا العالمي ارتفاعا بنسبة 40%، فضلا عن ارتفاع الزيت العباد بنسبة 55%"، مشيرا إلى مصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن البطاقة التموين التي تشمل 4 أفراد، تستحق 4 عبوات زيت بمعدل عبوة لكل فرد، وأن احتياطي اللحوم الحية يكفي لمدة 23 شهرا، بينما يصل المخزون الاستراتيجي للقمح إلى 6 شهور.