​تفاصيل اجتماع "إعلام الشيوخ" مع رئيس قصور الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبلت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة لمناقشته حول استراتيجية عمل الهيئة ومناقشة المقترح المقدم من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة حول تطوير قصور الثقافة وتعزيز العمل التطوعي للمساهمة للتوسع في مشاركة المواطن المصري في الأنشطة الثقافية.

وشهد الاجتماع، الذى ترأسته النائبة سها سعید بالإنابة وحضرها أمين سر اللجنة محمود القط، مناقشة أعضاء اللجنة رئيس هيئة قصور الثقافة فى كيفية تعزيز الموارد وانتشار قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والدور الكبير للهيئة تكوين الوعي المجتمعي والهوية الثقافية والاستثمار الأمثل للقوى الناعمة من خلال قصور الثقافة في بناء كوادر بشرية محصنة من الأفكار المتطرفة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بزيارات لقصور الثقافة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فيما أوصت اللجنة البرلمانية بضرورة التسويق الإعلامي لأنشطة قصور الثقافة وعلى رأسها المسرحية والفنية وخصوصًا الفنون الشعبية وأوصت أيضا بضرورة اهتمام قصور الثقافة بالمسابقات الثقافية الهادفة في كل محافظة على أن تكون لكل في محافظة نمط يعزز العادات والتقاليد المصرية والانتماء للوطن.