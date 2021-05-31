«الشيوخ» يوافق نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021- 2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية، إن أزمة تفشى جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل فى قسمها الأول باستعراض التَّطوّرات الاقتصادية العالـمية الـمُعاصرة فى ظِل جائحة فيروس كورونا، التى تُشكّل تحديًا غير مسبوق للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.

وأشارت إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ فى عام 2020- 2021، ثم 6.8٪ عام 2021- 2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا فى العالـم إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث إن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 2019- 2020 يُعد إنجازًا كبيرًا، وطالبت بضرورة تحقيق التوازن بين النمو ومعدلات النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.

وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022. وقال: «حققت مصر نجاحًا اقتصاديًا غر مسبوق، وأشاد بذلك صندوق النقد الدولى رغم جائحة كورونا التى أرهقت اقتصاد كل الدول».

وقال هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لم تهتم بقضية محو الأمية بالشكل الكافى مثل موضوعات أخرى اهتمت بها، متابعًا: «لنا مثال فى شمال الصعيد، نسبة الأمية 35% وهو ما انعكس على نسبة الفقر لتصل إلى 38%».

وقال النائب محمود بكرى إن ما تشهده مصر من خطوات تنموية أمر غير مسبوق، وتابع: «أتساءل عن موقف الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، وبالنسبة لحياة كريمة فهى تستهدف 57 مليون مواطن وتشمل عددًا من المحافظات، ولكن هناك مناطق حُرمت من الحياة الكريمة فى القاهرة، فمناطق مثل حلوان والمعصرة والتبين بها مناطق أفقر من الصعيد».

وأعلن النائب ياسر الهضيبى موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021- 2022 من حيث المبدأ، وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية من أبرز الأسباب التى جعلت الاقتصاد المصرى يصمد فى وجه الأزمات ويحقق المزيد من الاستقرار والثبات، وذلك بإشادة العديد من المنظمات الدولية الكبرى فى هذا المجال، وتحقيق أعلى معدلات نمو فى المنطقة.