شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ بعد مؤتمر الشركة المتحدة: «إيد واحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورا من المؤتمر الصحفي لتوقيع مذكرتي التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة إم بي سي والشركة العربية.

وظهر في الصور التي علق عليها تركي آل الشيخ قائلا: «إيد واحدة» كل من حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعضو المنتدب، وعمرو الفقي، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور محمد سمير، أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وظهر في الصور طبيعة التعاون بين المتحدة وشبكة إم بي سي السعودية، والشركة العربية للإعلانات الخارجية.

وأقيم المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة ظهر السبت، وشهد توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية وتخص العمل على تطوير إعلانات الأوت دور في مصر حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

أما المذكرة الثانية بين المتحدة ومجموعة قنوات إم بي سي وتشمل التعاون عبر ثلاثة محاور، الأول محور المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجي اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، المحور الثاني يتعلق بالشراكة في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، فيما يتعلق المحور الثالث في مذكرة التفاهم الثانية بخصوص إمكانية التعاون في توزيع إنتاج الشركة المتحدة خارج مصر.