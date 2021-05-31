شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يكشف تطورات المصابين الـ7 بـ«الفطر الأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن محافظة الشرقية بها 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، مبينًا أن مستشفيات الجامعة قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث لم تكن مرتبطة وقتها بتداعيات كورونا.

وكشف «شعلان» في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد، عن أن «أسباب وجود مثل هذه الحالات قبل جائحة كورونا في جامعة الزقازيق يعود لنقص المناعة لدى المصابين بسبب تلقي العلاج الكيماوي لمصابي السرطان، بالإضافة لأمراض أخرى كثيرة مثل زرع الأعضاء وغيرها».

وتابع: «منذ فبراير 2020 بها مستشفى عزل منذ بداية الجائحة وقد استقبلت نحو 1600 حالة دخلت للعناية المركزة ولم تصب حالة منها بالفطر الأسود، مشيرًا إلى أن الـ7 حالات المصابة الآن بالفطر الأسود والتي أصيبت على مدار العشرة أيام الماضية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق بها حالة واحدة لم تكن مصابة بالأساس بفيروس كورونا وحالتها خطيرة بينما يبلغ المصابين بفيروس كورونا وأصيبوا بالفطر كأحد التداعيات 6 منهم واحدة حالتها خطيرة».

وأشار إلى أن «تصاعد الإصابات كمعدل في المتوسط بلغ سبع حالات في عشرة أيام مقارنة بعدد يتراوح مابين 5-10 مصابين سنويًا قبل الجائحة لايعود إلى فيروس كورونا نفسه وإنما لعلاج الفيروس، حيث إن انتشاره يعود إلى تطبيق الناس لبروتوكلات غير مسؤولة وغير موثقة تقضي بتناول مضادات حيوية بكثافة، بالإضافة إلى الكورتيزون دون الرجوع لمتخصص، حيث إن الحالات المصابة كانت معزولة في المنزل».