شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل مبادرة «كويكب مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيا علاء، منسق الإعلام بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تعمل على إنتاج برامج تدريبية لفتح مجال لتوطين تكنولوجيا الفضاء، مشيرة إلى أن الوكالة أطلقت مبادرة «كويكب مصر» وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها لنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء مع طلاب كلية الإعلام.

وتابعت «علاء»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى؛ ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المبادرة عبارة عن برنامج يتم تدريب طلاب الإعلام في الوكالة لمدة يوم على أساسيات العلاقات الدولية ودورها في نشر ثقافة الفضاء.

وأشارت إلى أن ثقافة الفضاء هي جديدة على الشارع المصري، معقبة: «زي ما في حد بيطمح يكون دكتور أو مهندس، أيه المشكلة إن شخص يكون عنده طموح لكي يكون رائد فضاء مصري».