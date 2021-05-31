شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التطعيم بالمحافظات.. ومنع تشغيل عمالة بالبحر الأحمر دون أخذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافى 479 مصابًا بفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 190 ألفا و733 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 51 حالة جديدة، وأن إجمالى الحالات التى تم تسجيلها 260 ألفا و659 حالة، من ضمنها 190 ألفا و733 حالة تم شفاؤها و15001 حالة وفاة.

إلى ذلك، واصلت الأطقم الطبية فى المحافظات، أمس، حملات التطعيم ضد «كورونا»، فى الأماكن المخصصة.

ففى القليوبية، أعلنت مديرية الصحة أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على اللقاح منذ انطلاق الحملة بلغ 39251 مواطنا، وتم تطعيم 3531 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة.

وفى الشرقية، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات يومية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة، أسفرت عن تشميع 2 كافيه بمنطقة امتداد طلبة عويضة وڤلل الجامعة، وتشميع 2 مطعم بمنطقة الإشارة وتحرير محاضر ضد المخالفين، كما تم رفع 65 حالة إشغال متمثلة فى حواجز حديدية وخشبية ولافتات، وكراسى وترابيزات وغيرها بمناطق المرور لإعادة الانضباط للشوارع.

كما كثفت الأجهزة الرقابية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات الوقود ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية،. وفى المنيا، كلف المحافظ، اللواء أسامة القاضى، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة الإجراءات الخاصة بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومواعيد الغلق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى السويس، تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء العمل بوحدة الدعم النفسى لمرضى كورونا، والتى تم من خلالها تشكيل فريق عمل لتسهيل التواصل بين المرضى وذويهم عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وفى شمال سيناء، سجلت المحافظة 5 حالة إيجابية و12 شفاء، وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية لـ492 حالة، بجانب تسجيل 12 حالة شفاء لترتفع لـ2684 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وفى البحر الأحمر، أكدت الدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أنه لن يسمح بتشغيل أى عمالة فى قطاع السياحة غير حاصلة على اللقاح، حفاظًا على سلامتهم، وأمان المقصد السياحى المصرى.

وأضافت أن الفرق الطبية قاربت على الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالسياحة، ومن المقرر التوسع فى مراكز التطعيم خلال الفترة المقبلة.