شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ «حياه كريمة» بالصف وأطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، الأحد، اجتماعا لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) لتطوير ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح.

ناقش نائب المحافظ في الاجتماع آخر المستجدات الخاصه لمشروعات المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعه الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذهابحضور ممثلي الشعبة الهندسية بالمنطقه المركزية العسكرية ورئيسي مركزي الصف وأطفيح ورئيس الأدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة ومديري مديريات التربية والتعليم والصحه والطرق والأسكان والطب البيطري والزراعه والشباب والرياضه والتضامن الاجتماعي ومدير فرع هيئه الأبنية التعليمية بالمحافظة وجهاز أملاك المحافظه والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والمصرية للأتصالات والغاز، ومسؤلي مؤسسة «حياه كريمة» وشباب البرنامج الرئاسي للتنفيذيين EPLP.

وشدد نائب المحافظ على تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية لارتقاء بالمستوي الأجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر أحتياجا بالقري لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة) لتطوير عدد ٤٢ قرية تابعه لمركزي الصف وأطفيح وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوي الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامه