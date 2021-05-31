شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «قصر العيني» الفرنساوي الأسبق: التطعيم لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي الأسبق، إن مصر كانت تعاني من لغط كبير بخصوص لقاح فيروس كورونا نتيجة ما يحدث على السوشيال ميديا، والمعلومات المغلوطة المتداولة.

وأضاف «عبدالمقصود» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن هناك إقبال شديد على التطعيم، نتيجة تصليح بعض المعلومات المغلوطة من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أن التطعيم لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه سوف يكون إصابة بسيطة.

وأوضح أن الطرق التقليدية لتصنيع اللقاح هي أخذ جزء من الفيروس وإدماجه باللقاح، وذلك من أجل تحفيز المناعة للقضاء على الفيروس، والهدف من تصنيع اللقاح هو تكوين جيش مناعي داخل جسم الإنسان، مشيرًا إلى أن المركز القومي للبحوث يعمل على تصنيع لقاح مصري 100%، وأعتقد أن المتخصصين بالمركز قطعوا شوطا كبيرا في مرحلة تصنيعه.