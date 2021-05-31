شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في المشروع القومي لتطوير طريق «السويس- العين السخنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اجتماعا، الأحد، حضره الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري وممثلي شركات البترول والكهرباء والمرافق والجهات والهيئات المعنية بتطوير طريق «السويس- العين السخنة».



وفي اللقاء اكد المحافظ على الجهات والشركات المعنية بالمرافق العامة سرعة تنسيق عملها وانهاء أي اجراءات ونقل مرافقها، مؤكدا على اهمية انجاز العمل بسرعة وبأعلى جودة لخدمة اهالي السويس والمحافظات المجاورة والانشطة الاقتصادية والموانئ والقرى السياحية والمصانع والقطارالسريع والحركة التجارية على الطريق.

وأشار صقر إلى أن هذا المشروع القومي يعد تنمية ونقلة حضارية كبيرة في جميع المجالات في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن هناك مرحله ثانية وتشهد رصف طريق السخنة الزعفرانة، مؤكدًا أن هناك 8 شركات في مجال رصف الطرق ستقوم بأعمال الإنشاءات والرصف وتطوير لإنجاز العمل على طريق السخنة السويس، مؤكدا على الهيئة العامة للطرق والكباري بالالتزام في تنفيذ المشروع خلال عام.

واشار استشاري المشروع ان المشروع يشمل انشاء 6 حارات في كل اتجاه منها 3 حارات للسيارات الصغيرة و3 حارات للشاحنات ويبلغ طول الطريق 60 كم، يبدأ من كمين سوميد وتنتهي عند طريق السويس القاهرة كمرحلة اولى، ويضم المشروع كباري علوية أعلى السكه الحديد واعلي مسار القطار السريع وعند مدخل ميناء السخنة والادبية ومنطقة سوميد لحل مشاكل تراكم المياه والسيول التي تسقط بهذه المنطقة.

ويخدم طريق السخنة بعد التطوير كلا من مدينة السويس الجديدة التي تنشأ على مساحة 58 الف فدان وعدد من الموانئ والمشروعات والقرى السياحية والمناطق المصناعية والهيئة الاقتصادية والمحاجر بهذه المنطقة.

واكد الاستشاري ان هذا الطريق يشغل 71% من نسبه مرور الشاحنات للنقل الثقيل. بالاضافة إلى ان هذا الطريق بعد التطويرسيقلل نسبة الحوادث، وزيادة استيعاب الاف السيارات القادمة من إلى السويس السخنة.



وفي النهاية كلف المحافظ العميد عمرو انور مديرادارة المرور بالمتابعة المستمرة لطريق السويس السخنة وعمل التحويلات المرورية اللازمة ووضع العلامات الارشادية والتحذيرية على الطريق اثناء العمل لتوجية السيارات القادمة على الطريق، محذرا الشركات العاملة بتطوير الطريق بأهمية الالتزام بهذه التوجهات للحفاظ على أرواح المواطنين.



حضر اللقاء كل من المهندسة نورالصباح احمد رئيس الادارة المركزية للطرق والكباري بالسويس وجنوب سيناء واللواء خالد سعد مدير عام مشروع المحاجر بالسويس، ووليد شوقي رئبس حي عتاقة والدكتور محمد حسن الاستشاري لمشروع تطوير طريق السويس السخنة ومديري الطرق والمكتب الفني والتنمية السياحية والسكة الحديد والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والصرف الصحي والمرافق والجهات المعنية .