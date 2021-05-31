شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف جهود مصر في السيطرة على معدلات التضخم رغم جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد رضا، الخبير الاقتصادي، إن القرارات التي اتخذتها مصر كانت خط الدفاع الأول وخففت تلقي الصدمة، وهذه ميزة الإصلاح المالي والنقدي الذي أنقذ البلاد من مخاطر عدة؛ مثل عدم حدوث نقص في الأغذية أو الأدوية وعدم حدوث عجز كبير في الاحتياطي الدولاري؛ بينما أحدثت تلك الإجراءات تحقيق نمو اقتصادي أثناء الجائحة.

وأضاف «رضا»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن استمرار المشروعات العامة، ومشروعات البنية التحتية من أهم العوامل التي ساعدت مصر في التعامل مع أزمة كورونا بنجاح، إذ قامت الحكومة بدور المحرك للاقتصاد بدلاً من القطاع الخاص.

وأوضح أن مصر تعاملت بكل حرفية مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وأقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا.

وتابع: «رغم الأزمة تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وهذا أمر متوقع نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات».