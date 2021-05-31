شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة البحر الأحمر»: تطعيم العاملين في شركات البترول بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، الأحد، فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بشركات البترول.

وقال «مرعي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن تطعيم العاملين في قطاع البترول بلقاح فيروس كورونا ضمن تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة وقائية من وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.