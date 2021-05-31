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وكيل «صحة البحر الأحمر»: تطعيم العاملين في شركات البترول بلقاح كورونا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، الأحد، فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بشركات البترول.

وقال «مرعي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن تطعيم العاملين في قطاع البترول بلقاح فيروس كورونا ضمن تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة وقائية من وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثالثة من لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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