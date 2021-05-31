شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعي: وصلنا لاتفاق مع البنك المركزى حول مبادرة الـ3% وإعلان الشروط خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن أن وزارة الإسكان في إطار الاتفاق النهائي مع البنك المركزى على شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، معلقة بقولها: "الشروط ميسرة بشكل خيالي".

وأضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي حصل على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق الشروط الجديدة في التمويل ضمن مبادرة الرئيس، للحاجزين بالإعلان الـ14 والمسمى بالإعلان الأول لسكن لكل المصريين في نهاية هذا العام، والذى قدم به 300 ألف شخص، كما حصل الصندوق على موافقة أخرى من مجلس الوزراء على 4 إعلانات أخرى لفئات الدخل المختلفة "المنخفض والمتوسط" سيتم طرحها عقب إعلان البنك المركزى الشروط التفصيلية لمبادرة الـ3% الأسبوع المقبل أو خلال أسبوعين.

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "نحن نمول في إطار مبادرة الـ3% الوحدات التي يدشنها الصندوق أو الأخرى التي تنفذ من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، أو أي وحدات يقيمها المطورون في الحدود السعرية المحددة وفق المبادرة، والتي لا تتخطى مليونا و400 ألف جنيه كحد أقصى".