شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 60 لـ80% من الثروة الحيوانية ماشية ألبان.. وإنشاء 10 مراكز تجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن 60 إلى 80% من جملة ما لدى مصر من ثروة حيوانية يجرى من خلال ماشية الألبان، موضحا أن هناك اهتماما من جانب الدولة بمراكز تجميع الألبان وصغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تتحمل تكاليف استخراج شهادة الاعتماد الدولية لمراكز وتجميع الألبان وتكلفتها 50 ألف جنيه، بجانب تنظيم إصدار تراخيص تشغيل مراكز وتجميع الألبان لتعمل تحت رعاية الدولة ومظلة وزارة الزراعة وفقا لمواصفات قياسية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه أصبح لدى مصر اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة، ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا، موضحا أن تجميع الألبان أصبح صناعة وطنية بجودة أفضل وسعر أقل، وفترة ضمان تمتد من 8 إلى 10 سنوات و20 سنة أيضا.

ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن هناك بروتوكولا بين وزارة الزراعة والبنوك الممولة ووزارة الإنتاج الحربى لتنظيم المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، مشيرا إلى أن وزير الزراعية وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان في المناطق التي يتركز فيها الثروة الحيوانية وتفتقر إلى أماكن لتجميع الألبان بينهم جنوب سيناء والغربية والبحيرة والفيوم، ليكون نموذجا يحتذى به في مراكز تصنيع الألبان.