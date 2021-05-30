شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بقيمة 36 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت هيئة الدواء المصرية، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من ضبط 665 ألف عبوة أدوية، بقيمة 36 مليون جنيه.

حيث تمكنت الحملات المشتركة من ضبط أدوية مسجلة بهيئة الدواء تباع بأماكن غير مرخصة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، بالإضافة إلى 390 ألف عبوة كمامات مجهولة المصدر، بلغت قيمتها 700 ألف جنيه.

يذكر أن الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة قامت بشن 2713 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وضبط ١٤٨ مكان غير مرخص، وذلك في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، ومداهمة أماكن التخزين والتداول غير المرخصة.