شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مناسبة حدثت فى مثل هذا اليوم 30 مايو (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامن اليوم الموافق 30 مايو مع حدوث 19 مناسبة تاريخية وعالمية في مثل هذا اليوم، أبرزها توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والاردن، وإغلاق «سجن سوغامو» الذي كان مخصصًا لمجرمي الحرب اليابانيين، وتخطى حاجز الاصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم الـ6 مليون اصابة.

وتنشر «المصرى اليوم» المناسبات التي حدثت على مر العصور في مثل هذا اليوم:

▪︎634م- المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام.

▪︎1431- حرق جان دارك علنًا بعد محاكمتها بتهمة السحر.

▪︎1559- نشوب «حرب قونية» بين السلطان سليم الثاني وأخيه «بايزيد» حول أمور متعلقة بولاية العهد في الدولة العثمانية.

▪︎1764- شارل مسييه يكتشف أحد التجمعات النجمية المغلقة في كوكبة الحواء.

▪︎1780- السفير المغربي ابن عثمان المكناسي يوقع في آرانخويث معاهدة بين المغرب وإسبانيا.

▪︎1837- الأمير عبدالقادر والجنرال توماس روبير بيجو يوقعان معاهدة تافنة ممثلًا للجيش الفرنسي وذلك بعد مجموعة من الانتصارات الجزائرية على الفرنسيين، وقد نصت المعاهدة على أن يعترف الأمير عبدالقادر بسيادة الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا بمقابل تنازلها عن ما يقرب من ثلثي الجزائر لصالح «إمارة الجزائر».

▪︎1876- الإطاحة بالسلطان العثماني عبدالعزيز الأول.

▪︎1958- إغلاق «سجن سوغامو» الذي كان مخصصًا لمجرمي الحرب اليابانيين.

▪︎1959- الإعلان عن دستور سنغافورة.

▪︎1967- الملك حسين وجمال عبدالناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن.

▪︎1982- إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال الأطلسي / الناتو.

▪︎1998- زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان موديًا بحياة 5000 شخص.

▪︎2007- مجلس الأمن يصدر قراره رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

▪︎2009- إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التورط في تفجير «مسجد زاهدان» بعد يوم من تفجير المسجد.

▪︎2016- محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية تقضي بسجن الحاكم العسكري السابق لتشاد حسين حبري مدى الحياة بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية.

▪︎2018- إضراب عن العمل في جميع محافظات الأردن احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدَّل، والذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة لبحثه وإقراره.

▪︎2019- سلسلة تفجيرات تضرب محافظة كركوك شمالي العراق وتؤدي إلى مقتل ما بين 3 و5 أشخاص وجرح 18 آخرين.

▪︎2020 -عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الستة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 367 ألف حالة وفاة وحوالي مليونَي و684 ألف حالة تماثلت للشفاء.

▪︎ انطلاق أول مهمة مأهولة بطاقم لمركبة دراجون 2، المصنعة بواسطة سبيس إكس، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

▪︎جنود من شرطة حدود إسرائيل يقتلون إياد الحلاق شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة قرب باب الأسباط في القدس القديمة بدولة فلسطين .