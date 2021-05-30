شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع جهود توفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية».

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلية بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الصناعة، كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومى.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الخطوات التنفيذية المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوى الخبرة المتميزة، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.

كما تم عرض الموقف التنفيذى للمدن الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك المجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجارى طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلى بها.

على صعيد متصل، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى باللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أمس، ووجه الرئيس بتدقيق الدراسات الخاصة باستصلاح أراضى سيناء. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: «استعرض الاجتماع متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطـنية، في عــــدد من القطاعات على مســـتوى الدولة».

من جانبه، استعرض اللواء مصطفى أمين عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الأراضى في سيناء، التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعى لمختلف المحاصيل، في إطار دور الجهاز، بشأن دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتوفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائى، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية، تساهم في استغلال الطاقات البشرية، من خلال إتاحة فرص عـــمل جـــديدة (مباشرة وغير مباشرة).

ووجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضى في سيناء، من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية؛ خاصة مصادر المياه ونوع التربة، للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة صناعات ذات صلة، مع ضمان وصول الخدمات والمرافق إلى الأراضى الجديدة خاصة التغذية الكهربائية، بالتكامل مع المشـــروع القومى لتنمية سيناء.