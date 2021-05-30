شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أعراض جانبية للقاح كورونا؟.. عوض تاج الدين يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الوضع الوبائي تحت السيطرة وحالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزيد، لكن لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم متابعة للحالة الوبائية بصفة مستمرة بكل دقة وفي أي وقت يحدث تغير إدارة الأزمة تناقش وتنفذ ما تراه مناسبا.

ونصح «تاج الدين»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، كل الفئات المحددة في الحصول على اللقاح بالسعي والتقدم للحصول على التطعيم، متابعا: «حصلنا على ملايين من الجرعات لتطعيم أكبر عدد فالتطعيم يقلل من انتشار المرض وتمنع المضاعفات».

وأردف: «نراقب بشدة ونتابع أي آثار جانبية من لقاحات كورونا ولا توجد أعراض خطيرة أو قوية وكل ما تم رصده حرارة خفيفة وألم مكان التطعيم» مشيرا إلى أن المصاب بكورونا قد يصاب مرة أخرى.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن الفطر الأسود تم اكتشافه منذ عام 1885 ومصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الفطريات والحالات في مصر قليلة، والفطريات عموما سواء أسود أو غيره ليست وباء والإصابة بالفطريات مرتبطة بانخفاض المناعة وبين أصحاب الأمراض المزمنة ومن يحصل على مضادات حيوية دون داع.

وختم الدكتور محمد عوض تاج أن الأصل عدم صرف المضادات الحيوية والكورتيزون دون روشتة طبية ويجب الحذر قبل تناول المضادات الحيوية أو أي أدوية عموما.