شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاديات الصحة: ليس هناك لقاح يعطي آثار جانبية طويلة المدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك إقبالا متزايدا على تطعيمات لقاح كورونا، حيث يتم تسجيل 90 ألف طلب يوميا على موقع وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أنه ليس هناك لقاح يعطي آثارا جانبية طويلة المدى، وليس هناك سابقة علمية لهذا الحديث.

وأشار إلى أن العلم هو الذي قام بحل جائحة كورونا، موضحا أن جميع اللقاحات متشابهة في نسبة الفعالية، ولكنها تختلف في الأعراض.

وأوضح أن هناك 300 لقاح محتمل سيتم الموافقة عليهم خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن ما يتم تداوله حاليا هم أقل من 10 لقاحات، منوها بأنه ليس هناك نتائج مبشرة بعدالة التوزيع للقاح كورونا، لذلك لا بد أن يكون التصنيع المحلي هو الحل.