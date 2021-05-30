شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. صحة السويس تبدأ حملة توعية ميدانية تحت شعار «سجل مكانك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في السويس، إطلاق حملة توعية ميدانية للمواطنين بالمنظومة، ضمن فعالية «سجل مكانك»، بالمجان من خلال أتوبيس التأمين الصحى الشامل، لمدة ١٥ يومًا، بدءًا من الإثنين ٥/٣١ إلى الجمعة ٦/١١.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظه السويس، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس.