شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 202 من العاملين بالمجال السياحي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت الفرق المتحركة بمديرية الصحة في أسوان تطعيم 202 فرد من العاملين بالمجال السياحي بأحد الفنادق الكبرى، حيث جرى تطعيم العاملين بمقر الفندق، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

يُذكر أن مديرية الصحة قد قامت مؤخرا بزيادة عدد مراكز تلقي اللقاح لعدد 5 مراكز، وتشمل مستشفى صدر أسوان ومعهد أورام أسوان، ومستشفى دراو المركزي، وإدارة نصر النوبة الصحية، وإدفو غرب بمبنى حي جنوب وذلك في إطار خطة زيادة أعداد مركز تلقي لقاح كورونا داخل محافظة أسوان، والتسهيل على المواطنين في الحصول عليه.