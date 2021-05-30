شكرا لقرائتكم خبر عن ريان تتفقد مستشفى الحميات للاطمئنان على الخدمة الطبية لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية لمستشفى الحميات ببنها، التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

بدأت الجولة، بحسب بيان صحفي، بالمرور على قسم الاستقبال وعيادة الكشف عن كورونا المستجد (كوفيد- 19) وقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى تفقد قسم العناية للأطفال ومعمل التحاليل والصيدلية ومنطقة تانك الأكسجين وأيضا قسم رجال (1) وقسم حريم (1) بعد الانتهاء من تطويرهم وتقديم خدمة ممتازة للمرضى.

وأكدت «ريان» على ضرورة الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وعدم وجود عجز، وتم توجيه الشكر لكافة الأطقم الطبية.

واختتمت نائب المحافظ جولتها بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، كما تم تفقد الأقسام الجارى تطويرها بالمستشفى، مؤكدة حرصها على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا، لمتابعة سير العمل بها وإزالة كافة المعوقات.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة رانيا سعيد مدير المستشفى، والدكتورة ثناء مدير قسم معمل التحاليل (المسحات)، وياسر إبراهيم، نائب رئيس المدينة.