شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «لا إثيوبيا ولا غيرها هتمنع وصول مياه النيل إلى مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن عن نواياه السيئة، بعدما أعلن عن تخطيط بلاده لبناء سدود جديدة.

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «إثيوبيا فكرت بعد الحرب العالمة الثانية في تحول مجرى مياه النيل لمنع قدومه إلى مصر، لكنها فشلت»، مضيفا: «إثيوبيا لديها أفكار تخريبية منذ سنوات طويلة».

وأضاف موسى: «لا إثيوبيا ولا غيرها ستتمكن من منع وصول مياه النيل إلى مصر».

وأكد موسى أن مناورة حماة النيل في السودان تشمل قوات برية وبحرية وجوية، معربا عن أمنيته بإذاعة ختامها على الهواء غدًا.