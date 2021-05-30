شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة بني سويف تستمع لأقوال سائق القطار 833 بعد خروج عربة.. وتأمر بلجنة فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النيابة العامة، التحقيق في حادث خروج عربة القطار رقم 833 المتجه من أسوان إلى القاهرة، بمدينة ببا بمحافظة بنى سويف.

وأمر المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بسماع أقوال سائق القطار في الواقعة، وانتقال فريق من النيابة الكلية ونيابة مركز ببا النيابة لمعاينة موقع الحادث، وتشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لمعرفة سبب الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لفريق النيابة أنه أثناء قيام القطار من محطة ببا الساعة الثالثة والنصف، سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل، ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان/ القاهرة عند محطة ببا، وتم تشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع من محطة الواسطى التابعة لبنى سويف، لإعادة الحركة بصورة عادية في الاتجاهين، ولجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.

من جانب آخر بدأت أوناش تابعة للسكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف، أعمال رفع عربة تابعة لقطار الصعيد رقم 833 روسي «أسوان ـ القاهرة» عقب خروجها عن القضبان بعد خروجه من محطة مدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف.

جاء ذلك عقب قيام فنيي ومهندسي السكة الحديد، بمعاينة موقع حادث، وأكد أحد أعضاء لجنة المعاينة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن الخط الذي شهد الحادث يأتي ضمن تحديث منظومة الإشارات الجديدة الأمر الذي يتطلب تجديد البنية التحتية وتغيير جميع الفلنكات للقضبان، مشيرا إلى أن الهيئة دفعت بالونش الرفع لرفع العربة واستكمال القطار رحلته.

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مستجدات توقف القطار القادم من أسوان للقاهرة في نطاق مركز ببا إثر خروج إحدى عجلات القطار من العربة رقم ٤ عن قضبان السكة الحديد دون أي اصابات، حيث كلف المحافظ «فور إبلاغ غرفة الأزمات بالواقعة» نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة بسرعة الانتقال للموقع لتسهيل اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسكة حديد بنى سويف.

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ للموقع يرافقه رئيس المدينة المحاسب هانى الجويلي، والتنفيذيون المعنيون، حيث تم عمل كردون أمنى حول الموقع، وتم إخلاء القطار بالكامل ونزول جميع الركاب للحرم الآمن، وتم تدبير وسائل انتقال للركاب حوالي 80 ميكروباص و6 أتوبيسات مينى باص، وتمت مغادرة الجميع ولا يوجد أي تكدس، حيث تم تسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها، وتم تسيير حركة القطار للقادمين من القاهرة والمتجه لأسوان.

كما يجري حاليًا المتابعة مع الجهات المختصة وفى انتظار انتهاء أعمال الصيانة للعربة، والتى تتم بمعرفة السكة الحديد، لعودة الحركة لطبيعتها في الاتجاهين، حيث وجه المحافظ مسؤولي السكة الحديد ببحث الأسباب الفنية التي أدت لحدوث الواقعة، لتلافي تكرارها مرة أخرى.

ودفع النائب الدكتور عبدالله على مبروك عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف، بسيارات «ميني باص» لنقل ركاب قطار الصعيد رقم 833 «أسوان ـ القاهرة» المتوقف بالقرب من محطة ببا، عقب خروج إحدى عرباته عن القضبان، لاستكمال رحلتهم إلى القاهرة.

واستقل العشرات من ركاب القطار، سيارات «الميني باص» المملوكة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا، جنوب بني سويف، لاستئناف رحلتهم إلى القاهرة، بعد توقف القطار رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة ومغادرتهم عرباته بالقرب من محطة ببا التابعة لمحافظة بني سويف.