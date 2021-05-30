شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مواسير الغاز الطبيعي بأرمنت الحيط غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بأنه تم تركب الوصلات المنزلية للغاز الطبيعي بمنطقة الشيخ الطاهر ومنطقة الجماملة بمدينة أرمنت الحيط .

أضاف عاشور أن التركيب تم بواسطة الشركة الوطنية، وجار استكمال الأعمال، مؤكدا استمرار تضافر جهود كافة الجهات والإدارات المعنية لتقديم الدعم لإتمام الأعمال دون معوقات.

وأشار عاشور إلى استمرار جهود إدارة المرافق والإشغالات بالمركز لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمسار المحدد لمد شبكات الغاز الطبيعي، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.