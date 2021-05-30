شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في حملات على أسواق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الأحد، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 25 قضية تموينية، منها قضية سلع مجهولة المصدر و5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، وقضيتَي استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصّص لها، و6 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، و11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار وقضية غش تجاري.

وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.