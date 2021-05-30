شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي تنظم حلقة نقاشية حول «الفطر الأسود» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غداً الإثنين، عبر تطبيق زووم، حلقة نقاشية هامة حول الفطر الأسود وحقيقة علاقته بفيروس كورونا المستجد، وسينظمها قطاع المجالس النوعية واللجان الوطنية بالأكاديمية بالتعاون مع لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، وسيفتتح الحلقة النقاشية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة نادية زخاري، رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ووزير البحث العلمي الأسبق، وسيدير الحلقة النقاشية الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية.

وستضم الحلقة النقاشية عدة متحدثين هم الدكتور طارق عبدالموجود، أستاذ البيولوجي بكلية العلوم، بجامعة القاهرة وسيكون الموضوع الأول عن تعريف بماهية الفطر الأسود وهل هناك أنواع/ ألوان أخرى من الفطر كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؟، والموضوع الثاني في الحلقة بعنوان ما سبب انتشار الفطر الأسود في الهند وعلاقته بفيروس كورونا المستجد وهل يمكن أن تتكرر تجربة الهند في مصر أو غيرها من دول العالم؟، وسيتناوله أالدكتور محمود عمرو، أستاذ السميات بالمركز القومي للسموم بكلية طب قصر العيني ورئيس اللجنة الوطنية للسميات بالأكاديمية، وسيتحدث الدكتور عبدالمجيد قاسم، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب قصر العيني وأمين مجلس البحوث الطبية بالأكاديمية عن أعراض الفطر الأسود وكيفية الوقاية منه ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، كما ستناقش الحلقة علاقة سوء استخدام الأدوية بظهور الفطر الأسود وستستعرضها الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب قصر العيني وعضو المجلس القومي للمرأة، وفي نهاية الموضوعات سيتناول الدكتور محمد حمزاوى، أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة الفيوم وأمين مجلس، بحوث الدواء بالأكاديمية، وستختتم الحلقة النقاشية بعدة توصيات هامة حول الفطر الأسود وكيفية التعامل معه.