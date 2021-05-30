شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: مصر تحقق قفزة استراتيجية في ملف القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق إن مصر تخلق بيئة استراتيجية جديدة في هذه المنطقة، وهذا الأمر لم يكن متوفرا بهذه الجدارة، ولكن مصر استطاعت من خلال خطط عملية واثقة تنفيذ مسائل خاصة على الأرض.

وأضاف «العرابي» خلال مداخلة عبر برنامج سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «مصر تقفز قفزة استراتيجية في ملف القضية الفلسطينية، فلأول مرة يتواجد وزير الخارجية الإسرائيلي في مصر وقت وجود رئيس المخابرات في إسرائيل لبحث عدد من الملفات».

وأوضح أن «مصر تترقب وجود دور أكبر بوجود خطة سلام شاملة وحلول لقضايا شائكة، في ظل زخم جديد لمناقشة حل ملف الدولتين ودور مصري كبير»، مشيرًا إلى أن «مصر مؤيدة برأي عام دولي وظروف سياسية مواتية لدفع عملية السلام العربي والانخراط في عملية مفاوضات جادة، وفي ظل عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل».

وأشار العرابي إلى أنه لا يستبعد أن تتهرب إسرائيل من الضغوط القادمة مع تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن «الزيارات المصرية والمباحثات التي يقوم بها رئيس المخابرات المصري مهمة وتسعى لتوحيد الصف الفلسطيني».