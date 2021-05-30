شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تنفذ عبر 3500 وحدة صحية و112 مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، تفاصيل مبادرة دعم صحة المرأة، موضحا أن مبادرة دعم صحة المرأة التى انطلقت منذ عام 2019 وتتضمن فحص وتقديم التوعية والاهتمام بالصحة العامة للسيدات بدءا من 18 سنة بالمجان، موضحا أنها مبادرة مستدامة.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تقيس السكر وضغط الدم وقياس الوزن والطول والتوعية بعوامل الخطورة المسببة لهذه الأمراض والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ولفت مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أنه تم عمل لجان تتضمن بروتوكولات علاجية من أحدث البروتوكولات العلاجية لمواجهة سرطان الثدى، وتهدف إلى اهتمام بالصحة العامة للمواطنين وخاصة المرأة.

وأشار مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أنه يتم تدريب الأطباء من خلال تدريب عملى على الأرض وحملات توعية للتعرف على أسباب الإصابة بسرطان الثدى والتى على رأسها السمنة، موضحا أن سحب عينة أورام الثدى ضمن ما يتم على نفقة الدولة، بجانب توفير خدمات الفحص بالراكز والخدمات الصحية، موضحا أن مبادرات دعم صحة المرأة تتم من خلال 3500 وحدة صحية و112 مستشفى، بجانب قوافل طبية تجوب المحافظات تقدم كافة الخدمات المبادرات الرئاسية الصحية، وتتضمن صيدليات وخدمة العلاج بالمجان وكافة التخصصات المطلوبة كأنها مستشفى متنقلة تجوب القرى خاصة القرى الأكثر احتياجا.