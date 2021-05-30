شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير التموين: ارتقاع أسعار الزيت عالميا 55% ونتحمل 5 جنيهات بكل علبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ بداية جائحة الكورونا لم تشهد الأسواق نقص أي سلعة في منظومة التموين، مشيرا إلى أن أسعار الزيت عالميا ارتفعت بشكل كبير بنسبة 55% ومصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت، مضيفا أن سعر زجاجة الزيت الواحد لتر ستكون بداية من 1-6 واحد وعشرين جنيها وتباع خارج المنظومة التموينية من 23 جنيها إلى 28 جنيها ومازالت وزارة التموين تتحمل فارقا من 2 إلى 5 جنيهات لكل علبة.

وأكد على أن مصر تستهلك من 65 ألفا إلى 70 ألف طن من الزيوت شهريا، وأن لم يتم تحريك الأسعار كان سيكون هناك عزوفا من الموردين والمنتجين في توريد السلعة لان الأسعار ستكون منخفضة والتوريد سيتجه الى القطاع الخاص .

وتابع كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والمذاع على قناة الحدث اليوم والذي يقدمه الإعلامي سيد على ان الوزارة قامت بعمل عبوة 800 ملى سيكون سعرها 17 جنية وعبوة 1 لتر سعرها 21 جنية