شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق: نستهدف نقل 7 ملايين مواطن يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك أكثر من 120 شركة تقوم بتمهيد الجسور الخاصة بشبكات القطارات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة، علاوة على 14 شركة تعمل بالمحافظات لإنشاء خطوت المترو الجديدة، وبينها خط العين السخنة - العلمين - مطروح، كما سيجرى البدء في خط القطار الكهربائي "أكتوبر - أسوان" خلال شهرين.

وشدد، خلال حواره على قناة الحياة، أنه سيجرى استخدام أحدث تكنولوجيا في مجال القطارات السريعة مثل المتواجدة في ألمانيا وبسرعة 250 كيلو مترا في الساعة، وذلك عبر عقود تم إبرامها مع شركة سيمنز الألمانية، مضيفًا أن تكلفة إنشاء المشروعات ستصل لـ757 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الخط الأول والثاني.

وأوضح، أنه بالنسبة للقطار الرابع فسيبدأ من المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر وسيربط مع الخط الثالث في روض الفرج وشارع السودان، كما أنه في أبريل 2022 سيجرى استكمال إنشاء الخط الثالث، وبنهاية عام 2022 سيتم استكمال نظام المونوريل أكتوبر بجانب الجزء الثاني من الخط الثالث، وبعد ذلك بـ6 أشهر البدء بالقطار الكهربائي السريع، معقبًا: "فيه 500 ألف عامل شغالين في إنشاء المشروعات الخاصة بمشروعات القطارات".

كما ذكر أن خطة التطوير الخاصة بالهيئة تم وضعها منذ سنوات عدة لتسهيل حركة المواطنين، وذلك لأن القاهرة الكبرى من أكبر مدن العالم في الكثافة السكانية.

كما أشار إلى أنه قد تقرر إنشاء 6 خطوت للمترو، علاوة عن خطين مونوريل وقطار كهربائي، ولإنجاح ذلك كان من الضروري تغيير شبكة الأنفاق الداخلية لتكون مؤهلة للشبكات الحديثة الجاري إنشاؤها.

وواصل: "إحنا بننقل 2.2 مليون مواطن يوميا، والشبكة دي هتساعدنا بالقفز لنقل 7 مليون مواطن يوميا، وتطوير الخدمة سينعكس بالإيجاب على المواطنين في الحصول على خدمة مريحة والرفاهية في الخدمة".

وأضاف أن القطار الكهربائي السريع يتكون من 3 خطوت إجماليها 1700 كيلو متر، الخط الأول: يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ثم يتفرع لفرعين أحدهما للإسكندرية، والثاني للعلمين ومن ثم محافظة مرسي مطروح بطول 660 كيلو مترا، والخط الثاني سيكون من أكتوبر وحتى أسوان، موازيا بطول 850 كيلو مترا، بينما الخط الثالث سيخص الأقصر وقنا والغردقة وسفاجا.