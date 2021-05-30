شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نؤكد كامل الالتزام بالشراكة مع مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن يحمل رسالة مهمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد كامل الالتزام بالشراكة على عدة مستويات مع مصر في الشرق الأوسط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الأقليمى.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن شركائها في المنطقة، موضحة أن واشنطن تمكنت من إحراز تقدم في عدة ملفات، مثل تعيين مبعوث خاص لملف القرن الأفريقى وكذلك للملف اليمنى والملف الإيرانى، وغيرها من الملفات، موضحة أن هذا أكبر دليل على التزام الولايات المتحدة بدورها في الشرق الأوسط.

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل ملتزمة بدورها في الشرق الأوسط.