شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أمريكا: نقدر مبادرة مصر لتحقيق وقف إطلاق النار بالأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، تقدير الولايات المتحدثة الأمريكية للجهود الدبلوماسية المصرية والمبادرة المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار في الأراضى الفلسطينية.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر لتثبيت إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والاقتصادية والتنموية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وحول جهود الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية: مؤخرا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن توفير 360 مليون دولار للشعب الفلسطينى عبر الأونروا وغيرها من المنظمات، موضحة أن المساعدات الأمريكية تركز على الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين.