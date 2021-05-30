شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: مخزون الأكسجين الاستراتيجى بالمستشفيات لم يستخدم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن كورونا ما زالت موجودة وتستطيع الضرب بقوة فى أى وقت، مضيفًا أن لجنة الأزمات وجدت أن حالة الشارع لا يمكن السكوت عنها، مؤكدًا أن المحال والتجارية والمولات ستغلق فى 11 مساء، مشيرًا إلى أننا نستهدف تطعيم 50 مليون مواطن حتى شهر ديسمبر.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، على الالتزام بالتوقيت الصيفى لافتا إلى مضاعفة العقوبة على المخالفين لقرارات مواعيد غلق المحال، مؤكدًا أنها ستصل إلى الغرامة والغلق لمدة تصل إلى شهرين للمخالفين.

وتابع أنه اعتبارًا من 1 يونيو ستقام الأفراح حتى الساعة الحادى عشر مساء وفى قاعة مفتوحة وعدد الحاضرين لا يتجاوز 300 شخص، مع استمرار غلق سرادق العزاء، ومواعيد غلق الأندية الرياضية فى الساعة 11 مساء، مؤكدًا أنه لابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فى قاعات الأفراح، والعدد الأقصى فى إقامة المؤتمرات 150 شخصًا.

وأوضح أن المطاعم يجب أن تلتزم بنسبة الإشغال المحددة لها، واستمرار تقديم خدمة الدليفرى والتيك أواى فى المطاعم طوال الـ24 ساعة، مؤكدًا أن الورش الحرفية الواقعة فى المناطق السكانية تغلق فى السابعة مساء، ومعارض السيارات تغلق 11 مساء، والمقاهى والكافيهات تعمل بدون تقديم شيشة لروادها، وإغلاق شهر للمقاهى المخالفة للقرارات.

وأكد، أن المخزون الاستراتيجي للأكسجين فى المستشفيات لم يستخدم حتى الآن، ولدينا مخزون من الأكسجين يكفى 4 أيام فى كل المستشفيات، ونسبة الإشغال فى المستشفيات تصل إلى 51%، وهناك تعاقد مع شركات تصنيع اللقاحات لتوريد 4 ملايين جرعة لقاح كورونا، وسيتم تصنيع 3 ملايين جرعة فى مصر من اللقاح فى الشهر المقبل وتوفير 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وتابع أن أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مضيفا أن أكثر من 325 ألف مواطن تلقوا الجرعتين من لقاح كورونا، مضيفا أنه لم تحدث حالات إصابات بكورونا بين طلاب الثانوية العامة، والمنشآت الجامعبة لديها قاعات كبيرة تسمح بإجراءات الامتحان بإجراءات احترازية، ولا يوجد قلق من إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاحى سبوتنيك وجونسون، ونستهدف تلقيح 50% حتى نهاية العام، ومصر لديها 5 أنواع من لقاحات كورونا، مؤكدا أننا تلقينا عروضا مصرية وعربية لإنشاء مدينة ترفيهية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وندرس العروض المتاحة.