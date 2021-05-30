وزيرة التضامن: مبادرة حياة كريمة برنامج رئاسى كبير ومتكامل

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة برنامج رئاسى كبير ومتكامل، إن لم يكن أكبر المشروعات القومية الذى تتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه يستهدف كافة القرى المصرية على عدة مراحل؛ أولها 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من عشر وزارات تعمل في هذا المشروع بجانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص، والمبادرة تعبر عن منهجية المرحلة وهى توفير الحياة الكريمة للمواطن.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن ملف الاستثمار في البشر هو ملف مهم للغاية والوزارة تعمل على ملف الحضانات وتنظيم الأسرة، وكذلك التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة في الريف، بالإضافة إلى الاهتمام بملف الإعاقة، مضيفة أن جزءا من انطلاقة مصر الجديدة هو الاهتمام البنية التحتية وكذلك المواطن، مؤكدة أن تكافل وكرامة برنامج تنموي يقايض الأسرة على مؤشرات تنموية تخص الأضعاف الفئات فيها، وهى الأطفال التي هي الأحق بتعليمها وصحتها، مضيفة أن الوزارة نجحت إلى حد كبير في أن يكون أطفال تكافل وكرامة ملحقين بالمدارس.