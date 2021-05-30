شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مبادرة حياة كريمة برنامج رئاسى كبير ومتكامل والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن ملف الاستثمار في البشر هو ملف مهم للغاية والوزارة تعمل على ملف الحضانات وتنظيم الأسرة، وكذلك التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة في الريف، بالإضافة إلى الاهتمام بملف الإعاقة، مضيفة أن جزءا من انطلاقة مصر الجديدة هو الاهتمام البنية التحتية وكذلك المواطن، مؤكدة أن تكافل وكرامة برنامج تنموي يقايض الأسرة على مؤشرات تنموية تخص الأضعاف الفئات فيها، وهى الأطفال التي هي الأحق بتعليمها وصحتها، مضيفة أن الوزارة نجحت إلى حد كبير في أن يكون أطفال تكافل وكرامة ملحقين بالمدارس.
وواصلت نيفين القباج، أن الأطفال ليسوا ملكية خاصة للأسر فهم لهم حقوق ويجب ان تهب الدولة بكافة مؤسساتها للدفاع عنهم، فلا يجوز أن تتزوج البت وعمرها 14 عاما، وهناك تبعات مرعبة لهذا الزواج المبكر، مضيفة أن المحور الأساسي للدولة الجديدة هو الإنسان ذاته وبناء المواطن والتركيز على حقوقه كاملة، مشيرة إلى أن الشركاء اللاصقين للوزارة هو المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية، وتابعت القباج أن الوزارة تعمل على تشجيع الأطفال للذهاب إلى الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.