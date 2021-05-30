شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى" تشكل لجنة عليا لبحث تأمين الطلاب خلال أداء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورة محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن الجهة المنوط بها تأمين طلاب المدارس خلال أداء الامتحانات هي الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث إن تأمين الامتحانات طبيا مسئولية التأمين الصحى، وجرى اتخاذ إجراءات استعدادية ثم إجراءات تنفيذية لتأمين الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، خلال تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: شكلنا لجنة عليا في رئاسة الهيئة بعضوية جميع الإدارات المركزية المسئولية عن تأمين الطلاب والعملية العلاجية، بجانب أنه حدث تنسيق بين فروع التأمين الصحى في 27 محافظة مع مديريى المديرات ووكلاء الوزارة في المحافظات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، هناك تنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف مجهزة في محيط العديد من المدارس، بجانب تنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها لتوفير الخدمة العلاجية وقت الحاجة، بجانب تشكيل لجان فرعية في كل فرع بكل محافظة ترصد أى أحداث غير متوقعة وتتأكد من سلامة أداء الامتحانات.