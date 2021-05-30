شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: سلسلتنا حول تجديد الخطاب الدينى تتضمن أحاديث النبى عن صدقة الفطر والسواك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف، إن نشر سلسلة تصحيح المفاهيم ضمن تجديد الخطاب الدينى مقصدها الأساسى هو أن تصحيح المفاهيم أحد أهم محاور تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن هذه السلسة ستتضمن عددا من الموضوعات التي من المهم النقاش حولها لفهمها فهما عصريا من خلال واقعنا المعاصر.

وأضاف مدير عام المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن السلسلة تتضمن أحاديث النبى عن السواك وكيف نفهمها فهما عصريا من خلال واقعنا المعاصر، حيث إن الرسول أكد على استخدام السواك في كل صلاة، فجاء المقلدون فجلعوا أن السواك مقتصرا على عود الأراك.

وأشار مدير عام المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف، إلى أن السلسلة تتضمن أيضا أحاديث صدقة الفطر وهل صدقة الفطر حبوب وطعام أم أنها الأصلح للفقير مال أو ثياب، متابعا: هذه القضايا نحتاجها في العصر الحالي.

وفى وقت سابق، بدأت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، نشر سلسلة تصحيح المفاهيم كأحد أهم محاور تجديد الخطاب الدينى، وذلك عبر صفحات الوزارة والصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".