شكرا لقرائتكم خبر عن حرب شاملة من الدولة على الوباء.. 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، و20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى التعاقد على مليون جرعة من "سينوفاك" الصيني.

خلال الاجتماع تم استعراض خطة وصول 2 مليون جرعة من سينوفاك وسينو فارم بالنصف الأول من يونيو، بالإضافة إلى 1,9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس.

كما تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، وافتتاح 26 مركزًا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين بالبترول والكهرباء والطيران وسكك حديد مصر والنقل العام وقناة السويس، كما تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في الفنادق بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.



