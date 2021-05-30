"الأطباء" تناشد البرلمان بإقرار قانون عادل للمحاسبة في حالات الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

جددت النقابة العامة للأطباء، مناشدتها لمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

جاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة جنح قسم قنا اليوم على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وقالت النقابة، إنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسئولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت أن إقرار هذا القانون يعتبر خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء وعدم إقبالهم علي التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.

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