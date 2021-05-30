وزارة الهجرة تنتج برنامج "بالعربي كدة" ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، اليوم الأحد، أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" مبادرة وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال عقد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ،اليوم، اتفاقًا مع شبكة قنوات "dmc" الفضائية يتضمن إذاعة حلقات برنامج "بالعربي كده" لمدة موسم كامل يوم الأحد من كل أسبوع ضمن فقرات برنامج "8 الصبح" المذاع عبر القناة، بداية من حلقة اليوم، وذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج وًاستكمالا للخطوات التنفيذية لتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأضافت وزيرة الهجرة "أن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد التعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم.

ووجهت مكرم الشكر للشركة المتحدة للإنتاج الفني ولإدارة قنوات "dmc" على دعمها للمبادرة، موضحة أن فكرة البرنامج مختلفة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يستضيف العديد من نجوم مصر في مختلف المجالات بصحبة أطفال وشباب الدارسين في الخارج والمدارس الدولية بهدف نبيل يتلخص في مبادرة (اتكلم عربي)، ويتبنى تشكيل الوعي، بأسلوب بسيط وممتع بعيدا عن الوعظ والمباشرة.

وتابعت أن البرنامج يتضمن ألعابًا مصرية خالصة يلعبها النجم مع الضيوف من الأطفال والشباب في إيقاع سريع يعرض من خلاله القيم المصرية والعادات والتقاليد الأصيلة والأحداث والمناسبات الوطنية، وتبلغ مدة عرض الحلقة (15: 20) دقيقة، مشيرة إلى أنه من أبرز ضيوف الحلقات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وبيج رامي أسطورة كمال الأجسام المصرية ونجوم الفن والثقافة.

وأصدرت وزارة الهجرة الأسبوع الماضي تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتعليم أبنائنا اللغة العربية بأسلوب بسيط وممتع ويتضمن رحلة في خريطة مصر وثقافتها وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والتطبيق متاح باسم "Etkallem Arabi" سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وعلى Apple ستور عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، كما تم عقد أكثر من 15 معسكرًا عبر الفيديو كونفرانس، فضلا عن أن هناك تفاعلا كبيرًا على منصة "تيك توك" لفيديوهات المبادرة، وتم استخدام كل السبل لتعريف أبنائنا حتى وصل التفاعل لـ200 مليون مشاهد للأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة.

ولمشاهدة أولى الحلقات برنامج "بالعربي كده" مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، على الرابط التالي: